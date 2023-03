Ministro da Saúde promete trabalhar para manter aberta urgência pediátrica de Loures

O Ministro da Saúde garante que vão ser feitos todos os esforços para assegurar o funcionamento da urgência pediátrica de Loures ao fim de semana. Manuel Pizarro sublinha que o encerramento foi inevitável devido à falta de profissionais, mas promete procurar uma solução.

“Nós vamos trabalhar para ver se é possível que a urgência do hospital de Loures funcione também durante o dia entre as 9 e as 21 horas, não apenas de segunda a sexta-feira, mas também ao fim de semana”, disse Manuel Pizarro.

Nestas declarações aos jornalistas depois de uma reunião dos ministros da Saúde da União Europeia (UE), em Bruxelas (Bélgica), o ministro da Saúde explicou que no caso de Loures, o encerramento deste serviço de urgência “não foi uma decisão organizativa ou política” e que apenas resultou da “carência de profissionais, nomeadamente pediatras”.

“Ora, só se formos capazes de resolver essa carência é que poderemos mudar os horários”, admite, acrescentando que “em todo o caso devo dizer que quer à noite, quer ao fim de semana, as crianças de Loures e as suas famílias estão protegidas pelo funcionamento de outras urgências, nomeadamente no Hospital de Santa Maria e no Hospital Dona Estefânia.”

Autarca de Loures acredita numa decisão política

Praticamente, em simultâneo, o presidente da Câmara de Loures, afirmou que vai confiar no que lhe foi dito pelo ministro da Saúde sobre as urgências pediátricas do Beatriz Ângelo. Ricardo Leão acredita numa decisão política, apesar da estratégia para o segundo trimestre na região de Lisboa e Vale do Tejo.

“Eu acredito que o senhor ministro da Saúde, porque é uma decisão política, vai encontrar as soluções. Repito, ainda ontem falei com o senhor Ministro da Saúde e esse compromisso voltou a ser dado. Encontrará as medidas necessárias para que a curto prazo de tempo esta reposição das urgências de pediatria ao fim de semana seja uma realidade”, disse o autarca.

As garantias que tinham sido dadas há uma semana pelo ministro da Saúde aos autarcas de Loures, Odivelas, Mafra e Sobral de Monte Agraço (municípios servidos pelo hospital) apontavam para a reabertura das urgências do Beatriz Ângelo ao fim de semana, “em horário por definir”.

Para esta terça-feira está prevista uma reunião do presidente da Câmara de Loures com os autarcas servidos pelo hospital para debater temas de saúde.