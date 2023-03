Há 10 casos de VEXAS em Portugal

Os médicos assumem preocupação relativamente à síndrome VEXAS (Vacuoles, E1 enzyme, X-linked, autoinflammatory, somatic).

Trata-se de "uma doença rara, que para além de alterar muito a qualidade de vida, também faz com que os doentes vivam menos", adianta à Renascença Raquel Faria, coordenadora da consulta de sindromes auto-inflamatórios, no Hospital de Santo António, no Porto.

VEXAS é uma doença genética, não hereditária, que "afeta homens e mulheres a partir dos 40 anos", mas predomina nos homens com mais de 50 anos, refere a médica.

Em Portugal, diagnosticaram-se pelo menos dez doentes com VEXAS e dois morreram, de acordo com os dados divulgados no jornal Público.

Raquel Faria explica que "qualquer especialidade pode identificar estes doentes, porque podem aparecer ou com inflamação ocular, com surdez súbita, alterações pulmonares ou na pele".

A médica de medicina interna fala da importância em divulgar esta doença que ao que parece "não é assim tão rara, já que em homens com mais de 50 anos pode acontecer um em cada quatro mil".

Os médicos do Hospital Santo António estão já a desenvolver um teste para diagnosticar a doença.