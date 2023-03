Armando Vara terá de cumprir mais dois anos de prisão

O Juízo Central Criminal de Lisboa aplicou esta quinta-feira uma pena única de cinco anos e um mês de prisão a Armando Vara, que terá ainda de cumprir mais de dois anos de prisão.

No Campus da Justiça, o juiz Rui Coelho explicou a decisão em cúmulo jurídico das penas recebidas no processo Face Oculta e a nova pena a que foi condenado por branqueamento de capitais, no âmbito da Operação Marquês, na qual foi condenado em 2021.

O antigo ministro não compareceu em tribunal e, apesar da decisão anunciada, ainda não é certo quando Armando Vara terá de cumprir a pena que lhe resta.

Na audiência de cúmulo jurídico, o procurador-geral adjunto Vítor Pinto defendeu que o perdão aplicado ao ex-ministro sobre a pena do caso Face Oculta deveria "ficar sem efeito".

"O MP entende que este cúmulo deve ser efetuado sem consideração do perdão anteriormente concedido, pelo que uma pena agora única a rondar os cinco anos e seis meses de prisão será adequada. Nessa pena única a fixar pelo tribunal terá de ser descontada a prisão já cumprida nesse processo, sendo certo que não haverá que descontar qualquer perdão concedido", afirmou.