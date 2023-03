SEF detém quatro procurados por associação criminosa

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve em Lisboa quatro cidadãos (três estrangeiros e uma portuguesa) procurados no Brasil.

Em comunicado o SEF adianta que são suspeitos da "prática dos crimes de peculato, fraude eletrónica e comercial, lavagem de dinheiro e associação criminosa".

Residiam já no nosso país e eram procurados internacionalmente por crimes praticados em 2022.

De acordo com a justiça brasileira, "terão criado uma empresa com sede no Brasil, e com escritórios em Lisboa, com o intuito de atrair investimentos para falsos negócios na Bolsa de Valores", adianta o SEF.

Para dar início ao processo de extradição, os suspeitos vão ser agora presentes ao Tribunal da Relação de Lisboa para primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.