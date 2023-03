Ministro da Saúde recebe autarcas de Santarém

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, reúne-se esta terça-feira com os autarcas da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), sobre o funcionamento do Hospital Distrital de Santarém (HDS) e a falta de médicos de família na região.

Entre as questões que preocupam os autarcas dos oito concelhos do distrito de Santarém da área de abrangência do HDS encontra-se a necessidade de uma ambulância de emergência médica, como complemento à Viatura Médica de Emergência e Reanimação.

O encerramento de serviços, como ocorre ocasionalmente com as urgências de obstetrícia e de ortopedia, ou outras por falta de anestesistas, sobretudo ao fim de semana, é outro tema que preocupa os autarcas da região.

Em 9 de janeiro, o presidente da Câmara de Santarém, o social-democrata Ricardo Gonçalves, pediu ao ministro da Saúde para que “respeite os que são eleitos”, criticando a ausência de resposta ao pedido de marcação de uma reunião, feito em outubro de 2022.

Um mês depois, face à ausência de resposta, o autarca ameaçou ir para a porta do Ministério da Saúde, em Lisboa, já que, entretanto, tinha passado um mês desde que Manuel Pizarro disse que iria receber a CIMLT “o mais rapidamente” possível.

A reunião esteve inicialmente agendada para 16 de fevereiro, mas acabou por ser adiada para hoje, às 18h00, no Ministério da Saúde, em Lisboa.