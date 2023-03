Fecho noturno da urgência pediátrica de Loures motiva reunião entre autarcas e Governo

Os presidentes das câmaras de Loures, Odivelas, Mafra e Sobral de Monte Agraço, concelhos do distrito de Lisboa servidos pelo Hospital Beatriz Ângelo (HBA), reúnem-se esta terça-feira com o ministro da Saúde sobre o encerramento noturno da urgência pediátrica da unidade.

Desde quarta-feira passada que a urgência pediátrica do hospital de Loures passou a funcionar apenas de segunda-feira a sexta-feira, entre as 9h00 e as 21h00, devido à falta de pediatras.



A decisão de encerramento motivou a aprovação de moções nas câmaras de Loures e de Mafra, por unanimidade.



Entretanto, os chefes de equipa do Serviço de Urgência Geral do HBA apresentaram a sua demissão devido à falta de condições, que dizem pôr em causa a segurança dos doentes e dos profissionais.



O Governo prometeu apresentar esta semana o plano para o funcionamento regular das urgências de pediatria de toda a Área Metropolitana de Lisboa.



A população que recorre à urgência pediátrica do Hospital Beatriz Ângelo deve passar a usar os serviços que se mantêm abertos, como os do Hospital de Santa Maria, do Hospital Dona Estefânia ou do Hospital de São Francisco Xavier, todos em Lisboa.

O encontro com o ministro Manuel Pizarro está marcado para as 12h00, no Ministério da Saúde, em Lisboa.