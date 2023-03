O regresso de um ex-administrador. Quem é Luís Rodrigues, o novo CEO da TAP?

Luís Rodrigues será o novo diretor executivo e presidente do conselho de administração da TAP, depois das exonerações de Christine Ourmières-Widener e de Manuel Beja, anunciadas esta segunda-feira, pelo Governo.

Licenciado em Economia pela Universidade Nova SBE e mestre em gestão administrativa, pela mesma instituição, Luís Rodrigues esteve nove anos na Procter & Gamble na área de marketing da empresa em Portugal, Áustria e Bélgica.

Teve ainda passagens pela TVI, pela Portugal Telecom e pela Fischer antes de chegar, em 2009, à administração da TAP, onde esteve durante quase seis anos.

É hoje professor adjunto da Nova SBE, instituição da qual também se tornou administrador, em 2014.

A janeiro de 2020, assumiu o cargo de CEO da SATA, a companhia aérea dos Açores, para ajudar com o plano de reestruturação, conseguindo bater recordes de passageiros da empresa.

A privatização da maioria do capital da SATA Internacional está prevista na proposta de orçamento dos Açores para 2023, a que a Lusa teve acesso.

A proposta de Decreto Legislativo Regional do Orçamento da Região Autónoma dos Açores para 2023 autoriza a "alienação da maioria da participação social indireta" da região na SATA Internacional - Azores Airlines, a companhia aérea do grupo SATA responsável pelas ligações com o exterior do arquipélago.

Agora, em 2023, deixa a SATA e regressa à TAP para "virar a página na gestão da empresa que recupere laços de confiança da TAP com o país, que devolva sobriedade às práticas da empresa, que prossiga à aplicação do plano de reestruturação de forma eficaz tendo em vista a concretização bem sucedida da privatização", segundo indicou Fernando Medina.