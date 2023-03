SNS esclarece: maioria das urgências pediátricas em Lisboa não vai encerrar

A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde nega que o plano para as urgências pediátricas na Área Metropolitana de Lisboa passe pelo funcionamento de apenas quatro urgências em período noturno.

O esclarecimento surge em comunicado, depois da notícia avançada, esta sexta-feira, pelo jornal Expresso, dando conta do encerramento de oito urgências pediátricas.

“A informação hoje veiculada, nomeadamente de que passariam a funcionar apenas quatro urgências pediátricas em período noturno na Área Metropolitana de Lisboa, não corresponde ao plano que está a ser desenvolvido”, lê-se no comunicado.

Segundo o mesmo documento, a estratégia de reorganização dos Serviços de Urgência de Pediatria médica na Região de Lisboa e Vale do Tejo, “que será concluída na próxima semana, após longas semanas de trabalho com os profissionais das várias instituições, deverá manter abertos no período noturno grande parte dos pontos da rede, visando assegurar a proximidade da população ao SNS”.

A DE-SNS garante que “o reforço do trabalho em rede entre as equipas das instituições hospitalares e dos cuidados de saúde primários, assim como o planeamento atempado, constitui a estratégia adequada para assegurar uma cultura de previsibilidade, segurança e confiança para as crianças e adolescentes, as suas famílias e os profissionais de saúde”.

“A reorganização das respostas do Serviço Nacional de Saúde está a ser analisada com a tranquilidade, ponderação e diálogo necessários, em matérias complexas e que afetam de forma profunda a vida das pessoas”, conclui o comunicado.