"Para lá da Igreja". APAV defende investigação independente de abusos em toda a sociedade

Neste contexto, Carla Ferreira defenda a multiplicação do que classifica como “movimentos de desocultação” de casos de abusos: “Se, a seguir, se vai fazer isto no desporto, ou se, paralelamente, se vai fazer noutros contextos - como o ensino, o acolhimento ou as atividades extracurriculares -, é sempre importante. Quantas vítimas contaram pela primeira vez na sua história à Comissão Independente? Muitas, cerca de 50%."

“Será que os números da violência sexual no desporto justificam a existência de uma comissão independente? E eu retribuo a pergunta, será que os números de abuso sexual no contexto da Igreja Católica justificavam a criação de uma comissão independente? É que, se nós vamos apenas pelos números que estão atualmente registados, vamos ter, nalguns contextos, números aparentemente muito baixos”, adverte a responsável.

Comissão Independente no desporto? “Não há dados que nos levem aí”

Confrontado com o facto de a APAV ter sugerido o setor do desporto como uma das áreas de ação transversal na investigação de denúncias de abuso sexual, o secretário de Estado do Desporto começa por referir que, “independentemente de os números serem escassos, basta uma situação para se considerar extremamente grave e preocupante”.

O caso mais mediático é o do treinador Miguel Afonso, acusado de assédio sexual por parte das jogadoras do Rio Ave na época 2020/2021.

De resto, em fevereiro, as federações de andebol, basquetebol, futebol, patinagem e voleibol lançaram uma campanha a apelar à denúncia de situações de assédio, mas João Paulo Correia considera que, nesta altura, não há dados suficientes que justifiquem avançar com uma comissão independente ou com qualquer mecanismo semelhante.

“Não conhecemos nenhum caso, pelo menos nos últimos tempos. Não tenho conhecimento nenhum caso de abuso sexual. Os casos que conhecemos são de assédio, igualmente graves, mas não lhe consigo dar essa resposta porque teria, obviamente, de nascer de uma consciencialização geral, como aconteceu no caso da Igreja”.

Perante a insistência da Renascença sobre a criação de uma comissão independente para abrir caminho a uma melhor caracterização do fenómeno no setor do desporto, o secretário de Estado diz que “nem sim nem não”, porque, do conhecimento que diz ter da situação, “não há dados suficientes que nos levem aí”.