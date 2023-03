DGS emite recomendação a escolas para deixarem de servir peixe com elevado teor de mercúrio

A Direção-Geral da Saúde (DGS) vai emitir uma orientação para que as ementas das escolas deixem de incluir peixe com elevado teor de mercúrio.

Em causa estão espécies como a maruca, a tintureira, o cação, o peixe-espada, o cardinal e o espadarte, que estão incluídas em mais de um terço das ementas escolares analisadas no mais recente relatório do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável (PNPAS), divulgado esta sexta-feira.

Os peixes em questão representam apenas 5% do total de pescado servido, mas dados científicos sugerem que constituem um "risco químico relevante" para a saúde.

Em 1185 refeições analisadas, apenas 5,5% forneciam pescado com elevado teor de metilmercúrio.

"Não sendo um valor muito expressivo, é um diagnóstico que remete para a necessidade de emitir uma orientação para as escolas para que os menus escolares deixem de fornecer estas espécies de pescado", refere a DGS, que acrescenta que, em populações com um elevado consumo de pescado, a exposição pré-natal e na infância ao MeHg "parece estar associada, entre outros, a neurotoxicidade no feto e comprometimento do desenvolvimento psicomotor na criança".