CEO do SNS vai reunir-se com chefias das Urgências do Hospital Beatriz Ângelo

O diretor executivo do SNS vai reunir-se con os chefes de equipa das Urgências do Hospital Beatriz Ângelo, um dia depois de terem apresentado uma demissão em bloco devido à "escassez de recursos humanos".

Em comunicado enviado à Renascença, o SNS refere que a reunião de Fernando Araújo com os profissionais de saúde contará também com a presença do Conselho de Administração e dos responsáveis da especialidade de Medicina Interna.

O encontro "visa dar seguimento à relação de proximidade com as lideranças e com os profissionais, para dialogar e encontrar soluções que permitam ultrapassar as dificuldades", lê-se.

O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Roque da Cunha, reconheceu, esta quarta-feira, que a administração do Hospital Beatriz Ângelo está de "mãos atadas" para resolver a falta de pediatras que levou ao encerramento noturno da urgência daquela especialidade.

Miguel Guimarães frisou, por seu turno, que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) "precisa de um novo modelo de gestão", com a "valorização dos profissionais", para poderem ser ultrapassados os problemas existentes.