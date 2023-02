Ligação fluvial entre Seixal e Lisboa com perturbações em quase metade do mês de fevereiro

O serviço de transporte fluvial que liga o Seixal a Lisboa registou perturbações em quase metade do mês de fevereiro, com a Transtejo a anunciar constrangimentos nas horas de ponta da manhã e da tarde.

Desde o início do ano que o transporte fluvial tem sofrido constrangimentos sucessivos na ligação entre Lisboa e a denominada Margem Sul (distrito de Setúbal), com especial incidência no serviço que liga a capital e os concelhos do Seixal e do Montijo.

Em fevereiro foram anunciadas perturbações no transporte que liga Lisboa e o Seixal com constrangimentos registados em 12 dias: 1, 2, 6, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 27 e 28.

Num dos dias, a empresa chegou a sugerir que os passageiros deste serviço usassem como alternativa de mobilidade Cacilhas e Barreiro, referindo que os títulos de transporte também eram válidos nestas ligações fluviais.

Questionada pela agência Lusa sobre as perturbações nas ligações entre o Seixal e a capital ao longo do mês de fevereiro, nomeadamente nas horas de ponta, a Transtejo explicou que resultam de avarias inesperadas nos navios ao serviço e de constrangimentos técnicos na gestão e manutenção da frota.

“A Transtejo tem vindo a desenvolver todos os esforços operacionais e diligências necessárias para restabelecer, tão rápido quanto possível, a normalidade e regularidade do serviço nas suas ligações fluviais”, referiu.

Segundo a empresa, as alterações de serviço imprevistas são comunicadas, logo que conhecidas, através das “Partidas em tempo real”, disponíveis na homepage do ‘site’ ttsl.pt, na ‘app’ TTSL (incluindo notificações personalizadas) e no sistema digital de informação.

A Transtejo assegura as ligações fluviais a Lisboa a partir de Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, enquanto a Soflusa liga o Barreiro ao Terreiro do Paço, em Lisboa.

As empresas têm uma administração comum.