Fertagus prevê 25% da oferta habitual na terça e na quinta-feira

O transporte ferroviário da Fertagus, que liga Setúbal e Lisboa, vai ter "fortes perturbações" na terça-feira e na quinta-feira, devido à greve da Infraestruturas de Portugal (IP), realizando-se apenas 25% do serviço, segundo a transportadora.

Numa nota publicada no seu "site", a Fertagus - que explora esta linha ferroviária, com passagem pela Ponte 25 de Abril, mediante o pagamento de uma taxa de utilização à IP - explica que os condicionamentos na circulação dos comboios vão registar-se entre as 00h00 e as 24h00 do dia 28 de fevereiro e do dia 2 de março.

A empresa adianta que, tendo sido acordados serviços mínimos na ordem dos 25%, tem previsto realizar apenas um quarto da oferta habitual.

A transportadora serve atualmente 14 estações, numa extensão com cerca de 54 quilómetros, e o seu serviço é responsável por perto de 85 mil deslocações diárias.