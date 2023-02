Portugal tem nove locais contaminados com "químicos eternos”

Estes químicos "eternos", que se acumulam no corpo e podem ser tóxicas, foram encontradas em águas, solos e sedimentos de vários países da União Europeia e do Reino Unido.

Em causa estão as perfluoroalquiladas, conhecidas como PFAS, ou, mais informalmente, como “substâncias químicas eternas” que ainda são usadas em vários produtos e não se decompõem no ambiente.

Em Portugal, existem nove locais contaminados com substâncias químicas ligadas a doenças como o cancro, revela um projeto de mapeamento desenvolvido pelo Grupo de Trabalho Ambiental (EWG), com sede nos Estados Unidos, divulgado esta quinta-feira por um consórcio de investigação e jornalismo europeu .

Em declarações ao jornal britânico "The Guardian", Crispin Halsall, professor da Universidade de Lancaster, no Reino Unido, disse que "há o risco de o gado ter acesso a essas águas” representando o perigo de estas substâncias entrarem na rede alimentar humana".

Segundo o estudo, as PFAS têm, desde os anos 40, sido amplamente utilizadas em muitos produtos que fazem parte do nosso dia-a-dia, como panelas antiaderentes, embalagens de alimentos, tapetes, mobiliário e espuma de combate a incêndios.

“O mapa do EWG reflete exatamente o que sabemos agora: dada a extensão da poluição PFAS, a vida selvagem em todo o mundo está a ser ameaçada”, advertiu o estudo do grupo sem fins lucrativos, que apelou a uma ação reguladora nacional e internacional urgente para proteger a vida selvagem da contaminação por PFAS.

A revelação do mapa da contaminação com as substâncias químicas “eternas” acontece poucos dias depois de a União Europeia anunciar a intenção de proibir as PFAS a partir de 2026, ou no ano seguinte.