Câmara de Lisboa quer incluir reabilitação dos bairros municipais nos fundos europeus

A Câmara de Lisboa propôs esta quinta-feira incluir os bairros municipais na Estratégia Local de Habitação de Lisboa, permitindo assim aplicar os fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) na sua reabilitação, tendo identificado "13.150 situações de habitação indigna".

O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), e pela vereadora com o pelouro da Habitação, Filipa Roseta, durante a apresentação da Carta Municipal de Habitação, que decorreu nesta quinta-feira, na Sala do Arquivo dos Paços de Concelho.

A proposta - que será levada à discussão na próxima reunião de câmara - decorre da constatação de que a requalificação dos bairros municipais, geridos pela Gebalis, não se encontrava abrangida pelos fundos europeus destinados à habitação.

13.150 casas "indignas" precisam de resposta

Segundo dados da autarquia, estão identificadas 13.150 situações de habitação indigna nos bairros municipais, que precisam, para serem solucionadas, de um investimento de 160 milhões de euros.

Tendo em conta que o total de património municipal é de 23.692 habitações, as situações referidas representam mais de metade (55,5%).

A Carta Municipal de Habitação, hoje apresentada, fixa três prioridades: aumentar e melhorar a oferta de habitação municipal, trabalhando "com o sistema todo", incluindo o privado, reduzir as assimetrias no acesso à habitação e regenerar "a cidade esquecida".

Segundo a vereadora da Habitação, essas prioridades visam atingir três objetivos: erradicar a pobreza, fixar a população e tornar Lisboa "uma cidade "bela, inclusiva e sustentável".

Na apresentação da Carta, Filipa Roseta assinalou que a autarquia de Lisboa tem um "potencial estimado de cerca de 9.600 habitações", para construir ou reabilitar.