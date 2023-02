Depressão e massa de ar polar trazem chuva, frio e neve

O Carnaval vai levar um bom tempo com ele. Vem aí frio, chuva e até neve nas terras altas nos próximos dias.

As temperaturas estão a cair e vai ser assim até domingo, dia 26 de fevereiro, diz à Renascença Patrícia Marques, do Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para além de uma descida das temperaturas, a chuva vai estar de regresso sobretudo nas regiões do Norte e Centro, tudo acompanhado de uma massa de ar polar que vai influenciar o continente até ao fim de semana.

“Portugal vai ser afetado por uma depressão, que na sua circulação trará ar polar do Norte da Europa e as temperaturas vão descer já a partir de quarta-feira, a máxima e a mínima. A descida maior será na quinta-feira, dia 23, em que as mínimas terão uma mínima acentuada. Regressa a chuva e também regressa a neve, acima dos 800 metros de altitude nas serras do Norte e Centro, principalmente do Norte”.

No Interior, as temperaturas mínimas vão ser negativas, “a rondar os menos três a menos quatro graus”. Em Lisboa e no Algarve, a temperatura mínima será de 6 graus.

No sábado, dia 25, há uma ligeira recuperação e só Bragança e Guarda terão temperaturas mínimas.

“No domingo, há uma ligeira recuperação da temperatura máxima, com valores a rondar os 16 a 17 graus”, adianta Patrícia Marques.

Em declarações à Renascença, a meteorologista acrescenta ainda que já está em fase de dissipação a nuvem de poeiras provenientes do Norte de África.