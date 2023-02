SNS fará "possíveis e impossíveis" para não fechar blocos de partos

O diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS) garantiu esta quarta-feira que irá fazer "os possíveis e impossíveis" para não fechar blocos de parto, para não prejudicar o acesso aos serviços nem reduzir as capacidades de formação e investigação.

"Vamos fazer os possíveis e impossíveis para não fechar blocos de partos. Fechar blocos de partos, de forma irreversível, conduz a que as restantes valências acabem por fechar", disse Fernando Araújo na comissão parlamentar de Saúde, onde hoje está a ser ouvido, a pedido do PCP, sobre a reorganização dos serviços de urgência de Ginecologia e Obstetrícia, na região de Lisboa e Vale do Tejo, dos serviços de urgência de Psiquiatria a nível nacional e dos serviços de urgência geral.