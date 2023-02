PS responde a Moedas: "Não sacuda a água do capote e governe Lisboa"

O líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, aconselha o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, a fazer o seu trabalho e a não sacudir a água do capote quando vem defender que os imigrantes só devem vir com contrato de trabalho.

Questionado pelos jornalistas na Assembleia da República, nesta quinta-feira, Eurico Brilhante Dias lembrou que os contingentes estiveram suspensos na altura em que Carlos Moedas integrava o Governo de Pedro Passos Coelho.



“Fala de contingentes, quando os contingentes estiveram suspensos durante muitos anos, por decisão, também, do Governo de que fez parte”, afirmou Brilhante Dias, que acusou Carlos Moedas de “um profundo desconhecimento sobre o processo de emissão de vistos, em particular, de autorizações de residência”.

Em entrevista à Renascença e ao jornal Público, Carlos Moedas disse que “temos que estabelecer contingentes daquilo que precisamos”, pois “precisamos de mais pessoas”, mas “essas pessoas têm que chegar com dignidade.”