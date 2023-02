Longevity Med Summit. ​Lisboa recebe a maior cimeira sobre medicina de longevidade

Portugal recebe pela primeira vez alguns dos maiores investidores em medicina da longevidade na Longevity Med Summit. A conferência realiza-se a 4 e 5 de maio, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.



Aquele que é considerado o maior evento do setor vai trazer à capital portuguesa investidores que, entre si, valem quase 10 mil milhões de euros.

A Longevity Med Summit assume-se como uma “plataforma de conhecimento e de fomento ao empreendedorismo, no setor com o maior crescimento global, que permitirá criar uma maior atratividade para Portugal através da partilha de soluções essenciais para liderar a economia do futuro”, refere a organização, em comunicado.

O objetivo passa por “fomentar um debate que se assume cada vez mais prioritário quando se discute o tema da saúde: como promover a longevidade humana saudável e lidar com os desafios que exigem soluções inovadoras e altamente tecnológicas - nos mercados dos cuidados de saúde, dos seguros, do consumo, imobiliário e investimentos financeiros”.

Durante os dois dias da Longevity Med Summit será possível assistir a conferências, palestras, pitches de startups e ativações com foco na longevidade, na medicina regenerativa, nutrição e terapias. Esta primeira edição, prevê ainda momentos de networking entre oradores, participantes e investidores do setor.

“Até 2050, a população sénior duplicará"



Entre os oradores convidados estão Cláudia Cavadas, diretora do Instituto de Investigação Interdisciplinar da Universidade de Coimbra; Philipp Gut, diretor do Departamento de Ciências de Dados e Nutrição de Precisão da Nestlé Health Sciences; a gerontóloga biomédica Aubrey de Grey; Michael Sagner, diretor da European Society of Preventive Medicin; Garri Zmudze, investidor do Fundo LongVC e coordenador Executivo da Longevity Science Foundation, entre outros.

Um dos investidores que estará presente na Longevity Med Summit é Petr Sramek, co-fundador e manager da LongevityTech.fund.

Com mais de 40 projetos no campo da longevidade nos últimos três anos, Petr Sramek considera que o mercado atual de investimentos em longevidade é comparável ao setor de Inteligência Artificial (IA), antes do aumento do valor das ações desse mercado, e que é esta a altura para investir nas áreas de longevidade humana saudável.

Jorge Lima, fundador da Unipeer Solutions e responsável pela organização da Longevity Med Summit, sublinha que “até 2050, a população sénior duplicará, urge assim encontrar soluções e ferramentas para responder à procura que esta mudança de paradigma nos trará”.

“Portugal, tem-se distinguido por concentrar talento em engenharia e tecnologias de informação, que aliada a uma capacidade de trabalho, espírito crítico e inovação, assumem-se como essenciais para ter sucesso nesta área”, refere Jorge Lima.