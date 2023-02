Greve dos professores pode fechar escolas do Porto esta quarta-feira

As escolas podem encerrar esta quarta-feira no Porto. É neste distrito que termina a greve distrital dos professores convocada por várias organizações sindicais, entre as quais a Fenprof e para as 11h00 está marcada uma manifestação, na Avenida dos Aliados.

Os sindicatos acreditam numa “adesão muito grande” à paralisação, em linha com o que se verificou noutras regiões do país.

Nesta greve está também a Federação Nacional da Educação (FNE). À Renascença, João Dias da Silva reconhece preocupação em eventuais atrasos nas aprendizagens, provocados por um período alargado de protesto.

“Estamos preocupados com isso, mas devolvemos a responsabilidade para o Ministério da Educação”, diz o responsável.

Questionado sobre se esta sucessão de greves pode fazer com que as famílias possam perder alguma simpatia por uma luta eventualmente justa, João Dias da Silva diz perceber que “haja pessoas que sintam esse desconforto”.

No entanto, entende que “se as greves não tivessem impacto, não valeria a pena marcar greves”.

No cerne da mobilização dos professores estão algumas das propostas apresentadas pelo Ministério da Educação no âmbito da negociação da revisão do regime de mobilidade e recrutamento de pessoal docente, mas também problemas mais antigos, relacionados com a carreira docente, condições de trabalho e salariais.