Governo está a "ultimar medidas" para resolver atrasos nos atestados por incapacidade

O gabinete do ministro Manuel Pizarro admite que as medidas adotadas “em circunstâncias que se justificaram pela pandemia, não foram suficientes para as necessidades daqui decorrentes”.

Desde então, têm sido adotadas diversas medidas para agilizar o acesso às JMAI: “maior flexibilidade na constituição de juntas médicas e contratação adicional de recursos humanos; a emissão simplificada de atestado médico para os doentes oncológicos; a agilização dos procedimentos da emissão do atestados médicos de incapacidade multiuso (AMIM) por via informática, bem como a dispensa de observação presencial para emissão de AMIM para um conjunto de patologias (insuficiência renal crónica, cegueira, surdez, perda de segmentos no aparelho locomotor, estenose total (traqueostomia), entre outras)”.

A tutela refere que também foi prorrogada “a validade dos atestados que caducaram em 2021 e 2022 até 31 de dezembro de 2023, tal como já se havia prorrogado, até 31 de dezembro de 2022, os AMIM cuja validade caducava em 2019 e 2020”.

“Nos termos do compromisso assumido no Orçamento do Estado, o Governo está a trabalhar na revisão do modelo de avaliação de incapacidades, no sentido de agilizar, com a maior celeridade possível, o acesso dos cidadãos às JMAI”, sublinha o Ministério da Saúde.