Um incêndio deflagrou este sábado de manhã, cerca das 10 da manhã, devido a um fogo no fogão de um bar, localizado no segundo piso do Estádio da Luz.

Contatados pela Renascença, os Sapadores de Lisboa confirmam que o fogo está extinto e que o local está a ser ventilado.

Não há vítimas, apenas danos materiais.

Na operação estiveram envolvidos 18 elementos dos Sapadores de Lisboa e cinco viaturas.

O Benfica recebe hoje o Casa Pia, às 18 horas, no Estádio da Luz.