PSP apreende um milhão de euros convertido em criptomoedas

Nas buscas efetuadas, de acordo com a PSP, foi possível apreender "centenas de materiais informáticos e cerca de um milhão de euros que já se encontrava convertido em criptomoedas".

Em declarações anteriores à Lusa, o comissário André Teixeira referiu que a operação policial era para cumprimento de oito mandados de busca domiciliária e cinco mandados de busca não domiciliária.

As vítimas eram selecionadas através de aplicações de dados que indicavam aos operacionais da rede "não só os seus números de contacto, mas também os seus "hobbies", interesses, capital financeiro e perfil psicológico", lê-se na nota.

Após contacto com as vítimas, foi percetível que "muitas delas ficaram numa situação económica muito debilitada", acrescenta o comando metropolitano, salientando que se crê ter sido desmantelada "uma rede criminosa responsável por milhares de vítimas fora do território nacional".

A PSP indica igualmente que os detidos vão ser presentes hoje ao Tribunal de Lisboa para aplicação das respetivas medidas de coação.