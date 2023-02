Algarve. Enfermeiros cumprem greve de duas horas

Os enfermeiros do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) fazem uma greve de duas horas, esta quinta-feira, para exigirem a contabilização dos anos de serviço e o pagamento de acordo com a progressão.

A greve parcial vai decorrer entre as 10h00 e as 12h00, com concentração à porta das unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS) sob gestão do CHUA, no distrito de Faro, de acordo com o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP).



O sindicato justifica a paralisação pelo facto de a administração do centro hospitalar do Algarve “protelar, sem qualquer fundamentação, a concretização do compromisso de progredir os enfermeiros e pagar de acordo com essa progressão”.

Os enfermeiros exigem o pagamento de retroativos e a contabilização de pontos.

O CHUA gere os hospitais de Faro, Portimão e Lagos e os Serviços de Urgência Básica de Lagos, Albufeira, Loulé e Vila Real de Santo António.