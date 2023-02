SNS 24. Baixas serão concedidas mediante compromisso de honra

A possibilidade de emitir justificações de faltas por doença até três dias através da linha SNS 24 necessitará de um compromisso de honra dos utentes.

Aplicável apenas às baixas de curta duração até três dias, a ideia é permitir que sejam os utentes a preencher a declaração, numa primeira fase, através de contacto telefónico e, posteriormente, de forma digital.

A proposta já mereceu críticas negativas por parte de representantes dos médicos de família que, citados pelo "Jornal de Notícias", consideram que a burocracia é apenas transferida para a linha de saúde.



No entanto, os médicos são a favor que a declaração necessite de um compromisso de honra.

O ministro da Saúde disse esta terça-feira que a possibilidade de emitir justificações de faltas por doença até três dias através da linha SNS 24 irá "libertar médicos" e aliviar a pressão sobre os hospitais e centros de saúde.

"É uma medida reformista, com vantagens para as pessoas, com vantagens para o sistema de saúde e que libertará os médicos para aquilo que é mesmo necessário", afirmou Manuel Pizarro.

A proposta do grupo parlamentar do PS será apresentada na quarta-feira.