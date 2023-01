Moedas lança plano de apoio aos sem-abrigo em Lisboa

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, lançou na noite de terça-feira o plano de contigência da cidade devido as temperaturas baixas no Pavilhão Municipal Manuel Castel Branco, onde funcionará o Dispositivo Integrado de Apoio às Pessoas em Situação Sem-Abrigo (DIAPSSA).

"Estamos a lançar o nosso plano de contingência pelas temperaturas que estamos a viver para ajudar as pessoas que estão a passar este frio. Já recebemos hoje 20 pessoas e até domingo estaremos aqui a receber essas pessoas com refeições", adiantou, lembrando que o espaço tem capacidade para 50 pessoas.

O autarca falava aos jornalistas após uma visita ao Pavilhão Municipal Manuel Castel Branco, em Lisboa, que vai funcionar como estrutura adaptada a partir de hoje para o início do plano de contingência para as pessoas em Situação Sem-Abrigo perante o tempo frio que se regista.

"Há pessoas que ficam aqui a dormir outras não, vamos encontrando soluções, sobretudo ajudar as pessoas num momento difícil. Depois a cidade de Lisboa tem de investir muito, e tem investido, nas soluções definitivas para pessoas em situação de sem-abrigo. Ninguém vai ficar sem teto", observou.

"Nós vimos aqui pessoas que não conseguem pagar a renda. É uma das grandes prioridades da nossa cidade para que as pessoas possam viver com dignidade numa habitação digna. Estamos a trabalhar muito nesse sentido", acrescentou.

A Câmara de Lisboa ativou na terça-feira às 18h00 o plano de contingência para proteger os sem-abrigo do frio, prevendo-se a abertura de locais de apoio e a distribuição de comida e agasalhos, anunciou a autarquia.

"Face às previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que apontam para uma vaga de frio com descida acentuada dos valores de temperatura nos próximos dias, a Câmara Municipal de Lisboa aciona, às 18h00 do dia 24 de janeiro, o Plano de Contingência para as pessoas em situação sem-abrigo perante o tempo frio, com duração prevista até dia 29 de janeiro", indicou, em comunicado, a autarquia lisboeta.

A nota referiu que este plano prevê a criação de sete pontos de concentração e a disponibilização do Pavilhão Municipal Manuel Castel Branco, onde funcionará o Dispositivo Integrado de Apoio às Pessoas em Situação Sem-Abrigo (DIAPSSA), e serão servidas refeições quentes, alimentos e agasalhos.

Os pontos de concentração ficarão localizados no Rossio (Praça Dom Pedro IV), Intendente (entrada da estação de metro/Sapataria Guimarães), Saldanha (entrada da estação metro junto ao Novo Banco), Gare do Oriente (entrada principal), Santa Apolónia (átrio principal da estação), Cais do Sodré (entrada da estação fluvial) e Alcântara (em frente ao pingo doce).

Durante a vigência do plano, as estações de metro do Rossio, Santa Apolónia e Oriente permanecerão também abertas à população em situação de sem-abrigo das 23h00 às 06h30.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estendeu o aviso amarelo para oito distritos do continente até quinta-feira devido à previsão de tempo frio, mantendo-se outros 10 até quarta-feira.

Os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Vila Real, Beja, Castelo Branco e Portalegre vão estar assim sob aviso amarelo até às 06h00 de quinta-feira devido à persistência de valores baixos da temperatura mínima.

Até às 07h00 de quarta-feira mantêm-se sob aviso amarelo por causa do frio os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga.