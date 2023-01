Moedas confirma buscas na CM Lisboa e diz estar a colaborar com as autoridades

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, confirmou esta terça-feira a realização de buscas no Departamento de Apoio aos órgãos e serviços municipais da autarquia, dizendo que está a "colaborar com as autoridades judiciais".

"Eu confirmo as buscas. Só fui informado das buscas depois delas terem acontecido. Não tenho nada a acrescentar. Apenas a colaboração total, sabendo que são buscas que não se referem a este mandato", adiantou Carlos Moedas aos jornalistas após uma visita ao Pavilhão Municipal Manuel Castel Branco, em Lisboa, que vai funcionar como estrutura adaptada a partir de hoje para o início do plano de contingência para as pessoas em Situação Sem-Abrigo perante o tempo frio que se regista.

O autarca disse ainda que são as autoridades judiciais que "podem clarificar" as buscas.

"Não há nada melhor do que a transparência e a transparência é essencial naquilo que fazemos. A nossa responsabilidade como autarcas é sermos total transparência. Essa transparência comigo é total. Faz parte da vida democrática. À justiça o que é da justiça, à política o que é da política", salientou.