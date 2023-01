Ministro não se compromete com prazos, mas Hospital Central do Algarve é para avançar

O Governo vai criar a comissão de acompanhamento à construção do Hospital Central do Algarve. Numa visita à região, o ministro da Saúde prometeu constituir em poucas semanas duas equipas, uma técnica para conduzir o concurso de lançamento da obra do novo Hospital Central do Algarve e uma comissão de acompanhamento do processo.

Trata-se de uma obra anunciada há duas décadas pelo então Governo PSD/CDS-PP, para o Parque das Cidades, entre os concelhos de Faro e Loulé.

“Vamos constituir, a muito curto prazo - a uma escala de semanas, não de meses -, duas equipas. Uma equipa técnica, que resulta da lei e vai conduzir o processo de concretização do concurso, mas vamos constituir, ao mesmo tempo - e, essa sim, é uma opção política -, uma comissão de acompanhamento”, anunciou o ministro.

Ainda assim, Manuel Pizarro recusou comprometer-se sobre uma data concreta de finalização da obra.

“É mais justo para com as pessoas se nós nos comprometermos com aquilo está no nosso alcance de imediato. O alcance de imediato é que em 2023 será lançado o processo de concurso”, disse, acrescentando que “é um concurso que tem as suas dificuldades de tramitação”.

“Nós criaremos uma equipa profissional de forma a garantir que não é por falta de capacidade de resposta da administração que o concurso emperra”, garantiu, assumindo ser “expectável” que, “lançando-se o concurso em 2023, haja uma decisão em 2024”.

Para Pizarro, “é muito importante que a sociedade do Algarve, a comunidade algarvia, as autarquias e outras instituições façam um acompanhamento muito próximo do processo do novo HCA, de forma a que resulte da decisão que venhamos a tomar exatamente um modelo de hospital que vai servir os algarvios não apenas nos próximos anos, mas nas próximas décadas”.

Quanto à comissão de acompanhamento a constituir, Manuel Pizarro defendeu que “faz muito sentido o tema de discutir o que será feito” das instalações atualmente ocupadas pelo Hospital de Faro, no centro da cidade algarvia.

O ministro da Saúde assegurou ainda que o novo Centro Oncológico do Algarve vai avançar e que deverá estar concluído dentro de três anos.