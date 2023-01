Conservação da Natureza. Fiscalização deteta práticas ilegais no Sudoeste alentejano

O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) detetou várias práticas ilegais numa operação de fiscalização a explorações agrícolas, estufas e viveiros do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.

"Furos, charcas, agricultura intensiva, vedações ou edificações não autorizadas, estudas fora do perímetro de rega, corte não autorizado de sobreiros (uma espécie protegida), resíduos fitofármacos indevidamente acondicionados, e produção e venda não autorizadas de espécies exóticas" foram as infrações detetadas na operação “Exploração agrícola”.

Desta operação, que decorreu de 17 a 19 de janeiro, resultaram 82 participações, 12 autos de notícia e uma apreensão, num total de 100 locais inspecionados.

A ação, coordenada pela Unidade de Coordenação Nacional de Vigilância Preventiva e Fiscalização do ICNF, envolveu cerca de 100 Vigilantes da Natureza e 20 Técnicos Superiores e Dirigentes das cinco direções regionais do ICNF, e incidiu sobre alvos previamente identificados, para a verificação do cumprimento das normas legais e regulamentares do Plano de Ordenamento e dissuasão de práticas ilícitas.