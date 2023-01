Sindicato diz que programa para atrair jovens médicos é “engodo”

A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) considera que o programa anunciado pelo Governo para atrair jovens médicos para hospitais de territórios pouco povoados um “verdadeiro engodo”, alegando que deixa de fora regiões “fortemente carenciadas” de clínicos.

“O Governo deixa de fora médicos internos e especialistas de todo o país, nomeadamente de outras zonas fortemente carenciadas, como as regiões do Tâmega e Sousa, de Aveiro, de Lisboa e Vale do Tejo ou do Algarve”, lamentou a estrutura sindical em comunicado.

Em causa está o programa “Mais Médicos” anunciado na segunda-feira pelo ministro da Saúde, Manuel Pizarro, e que prevê para 2024 um programa de formação partilhada para atrair jovens médicos para territórios pouco povoados, através de benefícios salariais e de habitação.

O programa vai ser aplicado às unidades hospitalares de Bragança, Guarda, Covilhã, Castelo Branco, Portalegre, Santiago do Cacém e Beja.

“Na verdade, o que está aqui em causa é apenas a valorização salarial e a garantia de habitação para alguns médicos internos em algumas das zonas carenciadas do país”, salientou a FNAM, para quem este programa constitui um “verdadeiro engodo” e que transmite a “ideia errada” de que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) vai ter mais médicos.