Mais de 47 mil crianças com creches gratuitas

Mais de 47 mil crianças estão a frequentar as creches gratuitas. O número foi revelado, esta terça-feira, pela ministra do Trabalho e da Segurança Social.

Ana Mendes Godinho, que foi ouvida na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, no Parlamento, revelou que passados quatro meses da implementação da medida há “47. 369 crianças abrangidas pela gratuitidade das creches”, sendo que a maioria nasceu depois de 2021.

Esta medida arrancou em setembro de 2022 para as crianças nascidas depois de 1 de setembro de 2021, a frequentar creches do setor social e solidário, tendo a medida sido alargada, a partir do dia 1 de janeiro de 2023, ao setor privado e lucrativo.