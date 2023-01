Grávida encaminhada para hospital sem urgências obstétricas por "lapso" do INEM

Uma grávida de Torres Vedras foi encaminhada, no domingo à noite, para o Hospital de Abrantes, apesar de aquela unidade hospitalar ter as urgências obstétricas encerradas.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, o INEM confirma que, "por lapso do CODU [Centro de Orientação de Doentes Urgentes], uma grávida foi orientada para o Hospital de Abrantes".

No mesmo documento é referido que "a situação foi prontamente corrigida e, após uma primeira observação na unidade de Abrantes e reunidas as condições de segurança, a senhora foi então conduzida para a maternidade do Hospital de Santarém".

Quer a grávida quer o bebé em gestação "estão bem", assegura o INEM, "e a gravidez está a ser acompanhada em regime de internamento" naquele hospital.

De acordo com o JN, o caso envolveu uma mulher grávida de 33 semanas, que acabou por ter de percorrer cerca de 200 quilómetros até ao Hospital de Santarém, onde se encontra agora internada.



O INEM destaca que "as circunstâncias que motivaram o lapso no CODU estão a ser apuradas e foram corrigidos os procedimentos para que não se venha a repetir uma situação similar".

De recordar que, tal como o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS) avançou à Renascença na semana passada, as urgências de obstetrítica de Lisboa e Vale do Tejo estão a funcionar de forma rotativa até ao final do primeiro trimestre deste ano.