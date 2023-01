Colisão de embarcações faz um morto em Aveiro

Um homem de 55 anos morreu esta madrugada em São Jacinto, Aveiro, na sequência de uma colisão entre duas embarcações de recreio.

Fonte da Polícia Marítima de Aveiro confirmou à Renascença que o acidente aconteceu perto da meia noite desta segunda-feira.

Ao que tudo indica, duas embarcações estariam "na apanha da ameijoa" quando avistaram uma terceira embarcação a aproximar-se. Julgando tratar-se da polícia marítima, "colocaram-se em fuga" e acabaram por colidir.

"Atrapalharam-se na fuga e um barco passou por cima do outro", adiantou a mesma fonte.

A pessoa que seguia na segunda embarcação, apesar de ter sido abalroada também, conseguiu voltar ao barco pelos seus próprios meios e não necessitou de assistência médica.

No local ainda estiveram elementos do INEM e dos Bombeiros da Murtosa, mas o óbito acabou por ser declarado no local.