"Areia para olhos da opinião pública". FENPROF tem dúvidas sobre propostas do Governo

O secretário-geral da FENPROF considera que as medidas que o Governo deverá apresentar nas negociações com os professores são "areia para os olhos da opinião pública".

O Ministério da Educação admite vincular professores ao fim de três contratos, segundo confirmou a Renascença junto de fonte do Governo. O Executivo deverá ainda ir mais longe na proposta de reconfiguração dos quadros de zona pedagógica e admitir abrir lugares de quadros de escola para fixar professores.



À Renascença, Mário Nogueira refere ter "mais dúvidas do que certezas" no que toca às propostas do Ministério da Educação, especialmente no que toca à medida referente aos três contratos.

"Não diz nada. São três contratos de seis meses, de um ano?", questiona.

"Pode parecer que é muito bom, mas do que temos ouvido, não faz elevar nenhuma expetativa", indica, também.



A FENPROF arranca, esta segunda-feira, com um dia de greve por distrito a cada dia da semana.

Esta segunda-feira é o distrito de Lisboa a fazer greve, numa iniciativa que deverá durar até 8 de fevereiro.