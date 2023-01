Operação Vórtex. O que está em causa e como é que PS e PSD estão envolvidos?

Em causa estarão decisões tomadas já durante o mandato do socialista Miguel Reis - que tomou posse em Outubro de 2021 -, ainda que alguns dos processos tenham transitado do mandato anterior do social-democrata Joaquim Pinto Moreira.

A investigação do DIAP Regional do Porto começou em 2020 e teve origem em informações que constavam de vários outros inquéritos em curso.

Ainda de acordo com a investigação, o elo de ligação entre a câmara e esses empresários - que lucraram milhões de euros - seria alegadamente o chefe de Divisão do Urbanismo da Câmara Municipal de Espinho, também detido esta terça-feira.

As autoridades suspeitam que algumas decisões da autarquia terão sido tomadas com base nos crimes de corrupção, prevaricação, abuso de poder, e tráfico de influências.

Um caso sem "fronteiras" políticas

Por aquilo que se sabe nesta altura, não haverá de facto distinções politicas neste alegado esquema.

O atual presidente da Camara de Espinho é o socialista Miguel Reis, um arquiteto de 45 anos, membro da Comissão Nacional do PS, que chegou á presidência depois de alguns anos como vereador da oposição naquela camara. Miguel Reis foi detido ontem, no âmbito desta Operação Vórtex, sendo um dos cinco arguidos deste caso.

Passou a noite no Estabelecimento Prisional anexo à Polícia Judiciária do Porto, e deverá começar a ser ouvido no Tribunal de Instrução Criminal do Porto esta quarta-feira, com as medidas de coação a serem conhecidas, em principio, na quinta-feira.



O anterior autarca daquele concelho é o social-democrata Joaquim Pinto Moreira, um advogado de 54 anos, que exerceu aquele cargo durante três mandatos – num total de 12 anos.



Joaquim Pinto Moreira não é sequer arguido, porque é deputado e goza de imunidade parlamentar. É intensão do Ministério Publico pedir o levantamento dessa imunidade, e depois – presume-se – constituí-lo arguido.

Ainda assim, mesmo sendo deputado, vice-presidente da bancada parlamentar do PSD, e agora também presidente da comissão da Revisão Constitucional, Joaquim Pinto Moreira também foi um alvo da operação ontem.

A Judiciária esteve em sua casa, de onde levou o computador e o telemóvel.