TAP. Tripulantes de cabine avançam com sete dias de greve

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) vai avançar com os dias de greve prometidos.

No pré-aviso, que vai ser entregue esta terça-feira, são anunciados sete dias de paralisação, entre 25 e 31 de janeiro.

"Apelo, desde já, à adesão de todos para que, mais uma vez, possamos dar nota cabal à Empresa da nossa união em torno do descontentamento relativamente às matérias abordadas e deliberadas na AG de dia 3 de novembro, que constituem as nossas reivindicações legítimas e responsáveis", pode ler-se no comunicado enviado pelo presidente do SNPVAC.