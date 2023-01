Fenprof marca acampamento de três dias junto ao Ministério da Educação

A Federação Nacional de Professores (Fenprof) marcou um acampamento de três dias, em protesto contra medidas que o Ministério da Educação pretende implementar, por exemplo, ao nível do regime de concursos de professores.

O protesto vai decorrer entre 10 e 13 de janeiro.

"A Fenprof considerou 10 de janeiro como prazo para o Ministro da Educação abandonar as intenções, manifestadas em documentos entregues aos sindicatos, para revisão do regime de concursos e também para calendarizar processos negociais relativos a outras matérias, como a carreira, combate à precariedade, aposentação, horários de trabalho ou mobilidade por doença", lê-se no comunicado.

A estrutura sindical acrescenta que não prevê que haja respostas às solicitações até ao fim da data limite e, por isso, avançam desde já com este acampamento que, assegura, é uma "!forma de protesto e luta, mas também demonstração de disponibilidade para a negociação".

O acampamento terminará dias antes da paralisação que começará a 16 de janeiro. Será uma greve que terá lugar distrito a distrito e que termina a 11 de fevereiro, dia para o qual a Fenprof agendou uma manifestação nacional.

Antes desta manifestação de 11 de fevereiro, poderá realizar-se uma outra concentração de professores e educadores, na terceira semana de janeiro, no dia em que for agendada uma nova reunião com o Ministério da Educação.

