Barreiro. Escola primária evacuada após incêndio em cozinha

Um incêndio na cozinha na escola primária de Vila Chã, no Barreiro, obrigou à retirada de 149 crianças do edifício, esta segunda-feira de manhã.

Segundo apurou a Renascença junto da Proteção Civil de Setúbal, o fogo deflagrou às 9h13 e foi "rapidamente extinto". No local estiveram 19 operacionais, entre Bombeiros Voluntários de Sul e Sueste, funcionários da Câmara Municipal do Barreiro e elementos da GNR, auxiliados por oito veículos.

As crianças foram levadas da escola para a sede do agrupamento, a Escola Secundária Cidade Sol, pois "não havia condições para continuar a dar aulas no local".

Não há feridos a registar.