Alerta para risco de inundações na Ribeira do Porto

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e o Centro de Previsão e Prevenção de Cheias (CPPC) alertam para o risco de inundações no Porto e outras regiões, devido a um aumento significativo dos caudais do Rio Douro.

As duas organizações avisam que, em sequência das chuvas fortes que se têm verificado nas regiões que o Douro percorre, é expectável que sejam afetadas as zonas historicamente mais vulneráveis, como as zonas ribeirinhas do Porto.

Também na foz do rio Sabor, na zona ribeirinha de Foz Tua, na zona fluvial de São Martinho em Nagozelo do Douro, no cais do Pinhão, na zona ribeirinha de Peso da Régua, no cais de Bitetos e na foz do rio Tâmega.

Antecipa-se que as águas do Douro transbordem e subam até à zona do Postigo do Carvão e do Cais do Ouro, na Ribeira do Porto, desde a madrugada (pelas 4h00) até à tarde (quase às 17h00) desta segunda-feira.

APA e CPPC recomendam que os cidadãos não se exponham às zonas afetadas pelas cheias nem atravessem zonas inunndadas.