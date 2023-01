Algumas maternidades privadas podem ter que fechar, avisa CEO do SNS

O diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Fernando Araújo, admite também o encerramento de maternidades privadas.



Em entrevista à SIC Notícias, Fernando Araújo revela que vão ser anunciadas em breve regras transversais a todo o sistema de saúde para garantir qualidade e segurança, que podem levar ao fecho de blocos de partos privados.

“Estão a ser delineadas algumas regras que vão ser anunciadas neste mês de janeiro. Irão ser aplicadas a todo o sistema de saúde e é verdade que, eventualmente, alguns blocos de partos privados poderão não conseguir cumprir e terão que ter esse desfecho”, afirma o diretor-executivo do SNS.

As maternidades em causa estão identificadas, mas Fernando Araújo não refere nomes.

“Há blocos de partos privados que fazem 40 a 50 partos por ano, fazem eventualmente um parto por semana e com taxas de cesariana de 100%. Eu tenho dúvida se serão blocos de partos ou blocos cirúrgicos, o que é bem diferente", sublinha.

O CEO do SNS refere que a rotatividade de maternidades até março, semelhante à que aconteceu no Natal e Ano Novo, apresentou resultados que considera favoráveis.

Acrescenta que no dia 10 deste mês vai decorrer uma reunião com todos os hospitais para avaliar a operação “Nascer em Segurança” do SNS.