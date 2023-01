Mau Tempo. Prejuízos na Amadora chegam aos dois milhões de euros

A Câmara Municipal da Amadora contabilizou cerca de dois milhões de euros de prejuízos decorrentes do mau tempo verificado em dezembro, de acordo com um balanço enviado esta quinta-feira à agência Lusa pela autarquia do distrito de Lisboa.

De acordo com fonte oficial da Câmara Municipal da Amadora, este foi o valor final apurado e comunicado à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT).

Segundo a mesma fonte, os cerca de dois milhões de euros de prejuízos dizem respeito única e exclusivamente a infraestruturas municipais.

A chuva intensa e persistente que caiu durante vários dias de dezembro causou inundações, danos em habitações e comércio, quedas de árvores e cortes de estradas e uma vítima mortal, afetando sobretudo os distritos de Lisboa, Setúbal, Portalegre e Santarém.

Entre os dias 7 e 15 de dezembro, a Proteção Civil contabilizou 88 desalojados naqueles distritos. O Governo visitou alguns locais afetados e pediu um levantamento dos danos, no limite, até 15 de janeiro, para agilizar mecanismos de apoio.