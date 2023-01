Lisboa soma 49 milhões em prejuízos após chuvas de dezembro

A Câmara de Lisboa contabiliza "um prejuízo total de 49 milhões de euros" após as chuvas fortes que ocorreram entre 07 e 14 de dezembro, revelou hoje o presidente do executivo municipal, Carlos Moedas, apelando à ajuda do Governo.

Em conferência de imprensa nos Paços do Concelho de Lisboa, Carlos Moedas detalhou o montante total dos prejuízos provocados pelo mau tempo em dezembro, em que 34 milhões de euros (70%) correspondem a danos em equipamentos e infraestruturas públicas da cidade e 15 milhões de euros (30%) dizem respeito a estragos em atividades económicas, comércio e serviços e habitações privadas.

Destacando os apoios do município para fazer face aos prejuízos na cidade, num total de cerca de três milhões de euros para famílias e atividades económicas, o autarca de Lisboa reforçou que é preciso "ajuda máxima" do Governo, esperando que a "instabilidade enorme" no executivo nacional "não prejudique a rapidez" no apoio.

Vários distritos do continente, em particular Lisboa, foram afetados por chuvas fortes no mês de dezembro, com grandes inundações, dezenas de desalojados e prejuízos de milhões de euros.

O Governo anunciou que vai apoiar os municípios afetados pelo mau tempo de dezembro, devendo as autarquias fazer o levantamento dos prejuízos até, no máximo, 15 de janeiro.