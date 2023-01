Greve dos maquinistas da CP com paralisação total

Para reclamar melhores condições de trabalho e aumentos salariais, os maquinistas da CP cumprem hoje e amanhã uma paralisação total.

A esta hora há já muitas ligações suprimidas, outras com novos horários e atrasos.

Segundo fonte da CP, o cenário é este: desde a meia-noite às 6h00 estavam previstas realizar 68 ligações e foram feitas apenas 38. Ou seja, foram realizadas aquelas que estavam previstas em serviços mínimos.

A Renascença encontrou, na estação do Oriente, Maria Amado que diz ter sido surpreendida pela greve. Tem como destino Loulé e, como não tem outra alternativa para se deslocar, vai ficar à espera de um comboio.

Também à espera está Tiago Restolho, um jovem universitário, que quer deslocar-se para Tomar.

“Vou ter que esperar e, depois, andar a correr de um lado para o outro para não chegar atrasado à aula”, diz.

Na origem desta paralisação, segundo o SMAQ está a “falta de respostas” da CP e da tutela e pela “gritante ausência de uma proposta de atualização salarial que cubra a inflação registada em 2022”.



“E ainda [pela] incapacidade para resolver os problemas que nos afetam, desde as instalações sociais degradadas, passando pela desgastante morosidade na recuperação das cabines de condução da totalidade do material motor, à falta de condições de segurança em alguns locais de resguardo e estacionamento do material circulante, até à solução das situações mais penosas nas escalas, que carecem de respostas imediatas”, acrescenta a nota.

Para estes dois dias foram definidos serviços mínimos, que podem ser consultados no 'site' da empresa, para serviços Alfa Pendular e Intercidades; Regional, InterRegional e Internacional; Comboios Urbanos do Porto e de Coimbra e Comboios Urbanos de Lisboa.

Em comunicado, a CP indica que esta paralisação poderá provocar perturbações à circulação até ao dia 6 de janeiro.

Segundo a nota da CP, a empresa permitirá o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional, ou “a sua revalidação gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe”.

“O reembolso pode ser solicitado nas bilheteiras e em cp.pt através do preenchimento do formulário 'online', com o envio da digitalização do original do bilhete e indicação de nome, morada postal, IBAN e NIF, até dez dias após terminada a greve”, acrescenta.

A greve na CP vai durar até domingo abrangendo o trabalho suplementar.