Mau tempo no Alto Minho. Ministra aponta para conclusão de prejuízos "dentro de um mês"

A ministra da Coesão Territorial apontou esta segunda-feira para "dentro de um mês" a conclusão do relatório dos prejuízos causados pelo mau tempo dos últimos dias de 2022, no distrito de Viana do Castelo.

“Tudo vai depender das autarquias e das condições climatéricas. Penso que dentro de um mês é um prazo razoável para analisarmos o relatório dos danos que será feito pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N)”, afirmou Ana Abrunhosa.

A governante, que falava durante uma visita aos estragos causados pelo mau tempo no concelho de Vila Nova de Cerveira, adiantou que a Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho “vai fazer um trabalho de harmonização” no levantamento dos estragos causados pela chuva intensa e vento forte que fustigou o Alto Minho.

Acompanhada, entre outros, pelo presidente da Câmara de Vila Nova de Cerveira, Ana Abrunhosa, visitou a freguesia de Gondarém, uma das mais afetadas naquele concelho onde “foram derrubados taludes em algumas estradas e afetadas outras infraestruturas municipais, bem como se verificaram várias inundações em casas, garagens e no lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia, entre outras ocorrências.

Questionada pelos jornalistas, Ana Abrunhosa, disse que o Governo só recorrerá a ajuda internacional a partir de um determinado montante.