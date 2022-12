Mais de 200 ocorrências. Chuva provoca estragos no norte do país

A chuva forte e persistente que caiu durante a tarde e noite desta quinta-feira e a madrugada desta sexta-feira em Portugal Continental provocou mais de 200 ocorrências, com maior incidência nos distritos a norte do país.

Não há vítimas a lamentar, mas foram registadas várias inundações, quedas de árvores, deslizamentos de terras e quedas de estruturas.

Segundo José Costa, oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, “entre as 16h00 de ontem e as 7h00 de hoje, temos um acumulado de 209 ocorrências, sobretudo nos distritos mais a norte, ou seja, distritos do Porto, Braga, Viana do Castelo e também Aveiro”.

Entre as principais ocorrências, registaram-se “111 inundações, 26 quedas de árvore, 32 limpezas de via, 25 movimentos de massa e 14 quedas de estruturas”, acrescenta.

As estradas Nacional 14 e 104, no concelho de Trofa, distrito do Porto, permanecem interditas ao trânsito, devido à subida das águas do Rio Ave.

As previsões apontam para a continuação de chuva forte e levaram mesmo o Instituto Português do Mar e Atmosfera a colocar sete distritos do norte do país sob aviso amarelo. No dia 1, domingo, os distritos de Viana do Castelo, Porto e Braga estarão sob aviso laranja.