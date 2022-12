Famílias Numerosas e Rede Anti-Pobreza pedem ao Governo corte no IVA dos bens essenciais

A Associação Portuguesa das Famílias Numerosas (APFN) e a Rede Europeia Anti-Pobreza (EAPN) apelam ao primeiro-ministro, António Costa, que adote medidas idênticas às decididas em Espanha. O Governo de Madrid eliminou o IVA em alimentos considerados de primeira necessidade, como o pão, o leite, o queijo, e reduziu a taxa de azeite e massas de 10% para 5%.



A EAPN e a APFN consideram “justa e transversal” a decisão do Governo espanhol. As duas entidades sugerem que Portugal avance com medida idêntica.

A Associação das Famílias Numerosas (APFN) lembra que, "aquando da discussão do Orçamento do Estado, assinalou que a redução do IVA criaria justiça social e poderia contribuir para o desagravamento da situação das famílias".

Em declarações à Renascença, Ana Cid Gonçalves, secretária-geral da APFN, afirma que o Orçamento não tem uma única medida "voltada para as famílias com filhos" e lembra que "estas famílias estão sob particular pressão", porque "têm um volume muito superior de custos de bens essenciais".

A Associação entende que, se houver "uma vontade firme de desagravar as famílias nestes momentos difíceis", deveria ser ponderada medida idêntica no nosso país.

Ana Cid Gonçalves adianta que "há famílias que estão a ficar sem habitação e outras a sofrer uma enorme pressão" por causa "de uma tempestade perfeita no orçamento familiar".