Covid-19: Portugal mantém medidas, mas está a acompanhar situação na China

O Ministério da Saúde informou hoje que Portugal irá manter as medidas de controlo da Covid-19 atualmente em vigor, apesar do aumento do número de casos na China, e indicando que está a acompanhar a situação.

Em resposta escrita à agência Lusa a propósito do aumento das infeções por SARS-CoV-2 na China, o Ministério da Saúde assegurou que as autoridades portuguesas estão a acompanhar a situação epidemiológica "em articulação com os parceiros europeus e organismos internacionais, nomeadamente no âmbito da atividade do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças".

Itália decidiu esta quarta-feira impor testes Covid aos passageiros oriundos da China, devido à explosão do número de casos no país asiático.



Ainda assim, e ao contrário de alguns países, Portugal não prevê o reforço das medidas de controlo e mitigação da pandemia.

"Neste momento, e de acordo com a informação disponível, não estão previstas alterações nos procedimentos ou medidas adicionais, mantendo-se em curso a vigilância genómica do SARS-CoV-2 através do Laboratório Nacional de Referência", disse o Ministério da Saúde.