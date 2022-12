Marcelo contestado em Murça. "O senhor fala muito bem, mas não faz nada"

Habituado a beijos e abraços, nada fazia crer que ao sair da viatura, em Murça, no distrito de Vila Real, Marcelo Rebelo de Sousa encontrasse um ambiente exaltado por parte de alguns populares, cansados de observarem o mesmo todos os anos: o flagelo dos incêndios na região.

“Não fizeram nada, não têm vergonha e o senhor sabe muito. Havia todos os portugueses de ser como eu. Há 40 anos, era pequenino, com 11 anos, era com baldes que ia apagar o fogo. 40 anos depois, o que é que andou a fazer o PS e o PSD. E o senhor ao tempo que lá está, o que é que faz?, gritou um filho da terra, verdadeiramente furioso com o poder político.

O Presidente da República que, por estes dias, anda a visitar as zonas mais afetadas pelos incêndios do último verão, procurou acalmar os ânimos, mantendo baixo o tom de voz e o sorriso que lhe é característico. De nada valeu, já que o popular não tinha intenção de se calar.

“O senhor fala muito bem, mas não faz nada, não faz nada. Cinco anos depois de Pedrogão não limparam a floresta, não fizeram nada. Incompetência, incompetência! Eu sou emigrante e lá fora sinto-me triste a ouvir o que se passa na minha região”, desabafou.

Ao lado, um outro homem dizia: “Não é falar, é agir”.