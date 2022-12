SNS: 400 centros de saúde abertos nos dias 24 e 25 de dezembro

O Ministério da Saúde anunciou que vão estar abertos, entre a véspera e o dia de Natal, quatro centenas de centros de saúde para assegurar os cuidados necessários nesta época do ano.

“Os dias 24 e 25 de dezembro não serão exceção, com 221 unidades abertas na véspera de Natal e 180 no dia de Natal”, revela o comunicado enviado à Renascença.

O ministério de Manuel Pizarro justifica este anúncio com a necessidade de dar uma “resposta de proximidade à comunidade”, permitindo “atender situações de doença aguda não emergente”, numa medida que está prevista no Plano Estratégico para a Resposta Sazonal em Saúde – inverno 2022-2023, apresentado recentemente.

No âmbito deste plano, “já foi possível evitar milhares de idas às urgências hospitalares”, é assegurado.

“No fim de semana de 17 e 18 de dezembro, os centros de saúde registaram 16.362 consultas de utentes que precisaram de resposta no próprio dia. No de 10 e 11 de dezembro tinham sido 16.971 consultas para doença aguda e no anterior, de 3 e 4 de dezembro, 16.536. Logo no primeiro fim de semana após a apresentação do Plano Estratégico para a Resposta Sazonal em Saúde tinham sido registadas 16.398 consultas”, avança o ministério.

Feitas as conta, no total, “os cuidados de saúde primários asseguraram, nestes quatro fins de emana, mais de 66 mil consultas”.