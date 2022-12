Inundações em Faro causaram prejuízos superiores a dois milhões de euros

A chuva forte que na manhã de 5 de dezembro caiu sobre a cidade de Faro provocou prejuízos superiores a dois milhões de euros, disse esta sexta-feira à Lusa o presidente da autarquia, Rogério Bacalhau.

“[A chuva] provocou um conjunto de danos que hoje, pelo levantamento que nós temos, ascendem a mais de dois milhões de euros”, adiantou Rogério Bacalhau, que na segunda-feira enviará para o Governo a contabilização dos estragos, para que possa chegar aos lesados, apoio financeiro.

A intensa chuva que caiu ao início da manhã do dia 5, durante cerca de uma hora, provocou inundações e bloqueio de estradas, e impediu a abertura de escolas e estabelecimentos comerciais no concelho de Faro, o mais afetado no Algarve, onde foram contabilizadas 92 ocorrências.

Segundo Rogério Bacalhau, os danos em infraestruturas municipais - edifício da câmara, escolas, biblioteca, mercado, espaços públicos e piscinas municipais - causaram um prejuízo entre os 900 mil e um milhão de euros, valor semelhante ao dos prejuízos dos comerciantes de São Luís, a área da cidade que foi mais afetada.

Esta zona, situada a curta distância do centro, sofre tradicionalmente grandes inundações sempre que há intempéries em Faro, uma vez que para ali conflui a água de várias ruas adjacentes. Na Rua de São Luís, só uma das empresas afetadas registou mais de 800 mil euros de prejuízo, frisou o autarca.